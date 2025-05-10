Süper Lig'de çıkışa geçen Göztepe, 35. hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek. Sakatlıklar dikkat çekerken hedef 3 puan.

Süper Lig'de son iki haftada Başakşehir ve Adana Demirspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Göztepe, 35. hafta maçında yarın Hatayspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından yönetilecek.

Kritik maç öncesi kadroda eksikler var

Göztepe'de sakatlığı devam eden orta saha oyuncuları Isaac Solet, Kuryu Matsuki, Doğan Erdoğan ile sol bek Djalma Silva ve golcü Juan bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan iyileşen Miroshi ve stoper Bokele, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, "İyi bir futbolla 3'te 3 yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

100. Yıl kutlamaları konserle başlayacak

Maç öncesi Göztepe'nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında özel bir etkinlik düzenlenecek. Tribünlerde coşkuyla söylenen Med Cezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı Levent Yüksel, statta konser verecek.

Bilet fiyatları açıklandı

Göztepe - Hatayspor karşılaşmasının bilet fiyatları da duyuruldu. Kategorilere göre belirlenen fiyatlar şöyle:

Kategori: 3.750 TL

Kategori: 2.750 TL

Kategori: 1.350 TL

Kategori: 950 TL

ve 6. Kategori: 475 TL

Misafir Tribünü: 600 TL