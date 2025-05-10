Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu olduğu öne sürülen Tarık Çiftçi'ye ait paylaşımlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Paylaşımlar kısa sürede silindi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'ye ait olduğu iddia edilen bazı sosyal medya paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Çakarlı araç ve İçişleri Bakanlığı kartı gösterilen videolara gelen tepkiler üzerine söz konusu içeriklerin silindiği görüldü.

Çakarlı araç ve konvoy mesajı gündeme oturdu

Sosyal medya platformlarında yayılan bir videoda, çakarlı bir araç gösterilerek, "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımı yapan kişinin Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi olduğu iddia edildi.

Videoda yer alan ifadeler, kamuoyunda devlet imkanlarının şahsi gösterişe dönüştürüldüğü eleştirilerine yol açtı.

Sicil numarası mesajı sosyal medyayı salladı

Tartışmalar büyürken başka bir videoda ise, yine çakarlı bir araç üzerinden "Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım" ifadeleri paylaşıldı. Paylaşımda polis emojisi kullanılması da dikkat çekti.

Makam kartı ve silah ruhsatı gösterildi

Tepki çeken bir diğer paylaşımda, cüzdan açılarak sürücü belgesi, İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartı ve silah ruhsatı gösterildi. Videoların içeriği, sosyal medya kullanıcıları tarafından "devlet gücünün kişisel şov malzemesi haline getirilmesi" şeklinde yorumlandı.

Paylaşımlar silindi, açıklama bekleniyor

Gelen yoğun eleştiriler sonrası paylaşımların sosyal medya hesaplarından kaldırıldığı görüldü. Tarık Çiftçi ve Erzurum Valiliği tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.