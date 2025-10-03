Sultanlar Ligi’ne bu sezon yükselen Göztepe, yeni sezon öncesi yaptığı hazırlık maçlarıyla umut verdi. Sarı-kırmızılılar, son Bundesliga şampiyonu SSC Palmberg Schwerin ile İzmir’de oynadığı iki özel maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak hazırlık sürecinde olumlu sinyaller verdi.

Göztepe Alman şampiyonuyla oynadı

Göztepe, İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda seyirciye kapalı oynanan hazırlık maçlarının ilkinde SSC Palmberg Schwerin'e 3-2 mağlup oldu. Ancak ikinci maçta güçlü rakibini 3-1’lik skorla mağlup ederek sezon öncesi keyifli bir performans sergiledi. Göztepe'nin aldığı bu galibiyet, taraftarları ve takımın teknik kadrosunu umutlandırdı.

Hazırlık maçlarının ardından Bursa'da 8 Ekim’de Aydın Büyükşehir Belediyespor ve 9 Ekim’de Bahçelievler Belediye ile Kupa Voley grup maçlarına çıkacak. 12 Ekim’de ise Sultanlar Ligi'nde ilk maçında Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek.

Göz-Göz, sezon öncesi yaptığı hazırlık maçlarıyla hem teknik ekip hem de oyuncular açısından büyük bir deneyim kazandı. Takım, hazırlık süreçlerinin ardından lige güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Bu sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe, taraftarlarının beklentilerini karşılamaya odaklanmış durumda.