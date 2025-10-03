Karşıyaka Belediyesi’nin yaz boyunca Karşıyaka Çarşısı’nda düzenlediği El Emeği Gece Pazarı Karşıyaka etkinliği sezon finalini yaptı. Haziran ayında başlayan organizasyonda yaklaşık 200 kadın üretici, el emeklerini gelire dönüştürme fırsatı buldu.

Karşıyaka Belediyesi tarafından kadın üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen El Emeği Gece Pazarı, yaz akşamlarına renk katarak kent yaşamına canlılık getirdi. Haziran ayında başlayan pazar, dört ay boyunca haftada bir gün Karşıyaka Çarşısı Hergele Meydanı’nda kuruldu.

Yaklaşık 200 kadın üretici, takıdan dekoratif objelere, çantalardan giysilere kadar el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu. Sınırlı kontenjanla kurulan stantlar her ay farklı üreticilere tahsis edilerek daha fazla kadının yer alma fırsatı sağlandı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğe gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi:

“Kadın emeğini desteklemek, üretimlerini görünür kılmak ve ekonomik yaşama katılımlarını güçlendirmek en önemli önceliklerimizden biri. Yaz boyunca büyük ilgi gören El Emeği Gece Pazarı’nda kadınlara kazanç kapısı yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karşıyakalılar da bu dayanışmaya gönüllülükle sahip çıktı. Kadınlar için daha fazla fırsat yaratmaya devam edeceğiz.”