Göztepe’de Beşiktaş mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Stanimir Stoilov gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular iki gruba ayrıldı. Maçta görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular pas ve dar alan oyunlarıyla antrenmanı tamamladı.

Kritik karşılaşma 19 Eylül’de

Sarı kırmızılı ekip, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmanın büyük bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.