İzmir’in Bayraklı ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla bacağından yaralayıp rehin alan C.U., polis ekiplerinin ikna çabası sonrası gözaltına alındı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, C.U. (40) ile eşi Ç.U. (31) arasında otomobilde başlayan tartışma kanlı bitti. Eşiyle geçimsizlik yaşadığı öne sürülen C.U., tabancayla Ç.U.’yu bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli kendi kendini de vurdu

Polisleri gören C.U., otomobilden inerek tabancayı bir süre başına doğrulttu. Daha sonra kendi bacağına ateş eden C.U., ikna çabalarının ardından eşini serbest bıraktı ve silahı teslim etti. Yaralanan çift, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Şüpheli C.U.’nun silahı başına dayadığı, ardından bacağına ateş ettiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polislerin ikna çabaları da yer aldı.