Göz-Göz'ün Başakşehir sınavı kritik

Göztepe, Süper Lig’deki 8. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak. Bu maç, sarı-kırmızılı takım için büyük bir fırsat taşıyor. 13 puanla 4. sırada bulunan Göztepe, Başakşehir’i yenmesi durumunda milli araya namağlup girecek ve üst sıralarda kendisine sağlam bir yer edinecek.

Göztepe'nin, Galatasaray-Beşiktaş ve Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını da yakından takip etmesi gerekecek. Bu hafta rakiplerinin birbirleriyle oynayacağı karşılaşmaların sonuçları, Göztepe'nin puan farkını artırmasına ya da azaltmasına olanak tanıyabilir. Göztepe’nin galibiyeti, rakiplerinin arasındaki farkı azaltma ve avantaj elde etme şansı yaratacak.

Fenerbahçe ile sadece 2 puan fark var

Galatasaray, ligde 7’de 7 yaparak 21 puanla zirvede yer alıyor. Süper Lig’in en formda takımı olan sarı-kırmızılılar, tek başına liderlik koltuğunda bulunuyor. 2. sıradaki Fenerbahçe ise 7 maçta yenilgisiz 15 puan topladı ve Göztepe’nin 2 puan önünde. Geçen sezon istikrarlı bir performans sergileyen Samsunspor ise 6. sırada yer alırken, Göztepe’yi sadece 1 puan geriden takip ediyor. Göztepe’nin 1 puan üzerinde yer alan Trabzonspor ise bu hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacak.

Göztepe, Başakşehir maçında alacağı galibiyetle hem milli araya namağlup girmenin avantajını yaşayacak hem de rakiplerine karşı psikolojik bir üstünlük elde edecek. Sarı-kırmızılı takımın hedefi, bu maçı kazanarak zirve yarışındaki iddiasını daha da güçlendirmek.