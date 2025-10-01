Karşıyaka, iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemininin bakıma girmesi nedeniyle, 4 yıl sonra İzmir'in efsanevi Atatürk Stadı'na geri dönüyor. Bu hafta oynanacak Eskişehir Anadolu maçıyla, 1407 gün sonra Atatürk Stadı’na ayak basacak olan Karşıyaka, taraftarlarıyla nostaljik bir atmosferde buluşacak.

Kaf-Kaf 4 yıl aradan sonra Atatürk Stadı’nda

Karşıyaka, 3. Lig 4. Grup’ta bu hafta Eskişehir Anadolu'yu İzmir Atatürk Stadı’nda konuk edecek. 4 yıl sonra geri dönecekleri bu stat, Karşıyaka için tarihi bir anlam taşıyor. 1971 Akdeniz Oyunları için yapılan ve yaklaşık 55 yıl boyunca iç saha maçlarını burada oynayan Karşıyaka, 2014’te eski Alsancak Stadı’nın yıkılmasının ardından Atatürk Stadı'na taşınmış ve uzun yıllar burada maçlarını oynamıştı.

Son olarak 28 Kasım 2021’de Edirnespor’u ağırladıkları Atatürk Stadı'na bu hafta geri dönecek olan Karşıyaka, taraftarları için unutulmaz bir gün yaşayacak. Karşıyaka, Atatürk Stadı’nda en son 2021’de oynadıktan sonra maçlarını önce Bornova Stadı’nda, ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda yapmıştı. Şimdi, 1407 gün sonra, eski stadyumunda yine büyük bir heyecanla sahaya çıkacak.

Karşıyaka iddialı başladı

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak zirveye ortak olan Karşıyaka, bu hafta Eskişehir Anadolu'yu yenerek Atatürk Stadı'ndaki dönüşünü taçlandırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılı ekip, yeni statların açılmasının ardından biraz sessizleşen Atatürk Stadı’nı yeniden coşkuyla dolduracak taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Taraftarlar heyecanlı

Karşıyaka taraftarları, yıllar sonra eski günlerini hatırlayarak Atatürk Stadı’na akın etmeye hazırlanıyor. Hem futbolseverler hem de Karşıyaka taraftarları, nostaljik bir atmosfer yaratmak ve tarihi stadı eski günlerindeki gibi doldurmak için sabırsızlanıyor. Karşıyaka’nın bu dönüm noktası, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir anlam taşıyor.