Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 bin 864 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Salihli’de zehir operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda M.Y. (35) ve G.E.’nin (32) uyuşturucu sattığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle iki şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 8 bin 864 adet sentetik ecza hap, bir hassas terazi ve bir uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler M.Y. ve G.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli M.Y.’nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ele geçirilen malzemeler şöyle;

8 bin 864 adet sentetik ecza hap

1 hassas terazi

1 uyuşturucu madde kullanma aparatı

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyarken olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek vatandaşlara şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Manisa genelinde benzer operasyonların devam edeceği kaydedildi.