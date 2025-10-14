Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Maç hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapan sarı-kırmızılı ekip, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı. Son bölümde ise şut çalışmaları gerçekleştirildi.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un antrenman süresince oyuncularına sık sık tempoyu yüksek tutmaları yönünde uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
Takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu belirtilirken, futbolcuların Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediği ifade edildi.
Deplasman maçı 19 Ekim’de
Sarı-kırmızılılar, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadele, Süper Lig’in 9. haftasının dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.