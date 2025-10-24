Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tam gaz sürdürdü.
Göztepe’de hazırlıklar tam gaz devam
Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanı teknik direktör Stanimir Stoilov yönetti.
Antrenmanda neler yapıldı?
-
Çalışma, ısınma hareketleri ile başladı.
-
İlk bölümde oyuncular, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
-
İkinci bölümde ise dar alanda oyun oynayarak kondisyon ve takım oyunu üzerine yoğunlaşıldı.
Göztepe, hazırlıklarını yarın da aynı tesislerde sürdürecek. Teknik ekibin, Galatasaray maçına kadar yüksek tempolu çalışmalarla form tutturmayı hedeflediği belirtildi.