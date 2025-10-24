Kadıköy’de kaldırımda yürüyüş yapan İrem Helvacıoğlu ve ailesine motosiklet çarptı. Kazada Helvacıoğlu yaralanırken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Ünlü oyuncu ölümden döndü!

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak’ta meydana geldi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi ve kızı Sora ile kaldırımda yürürken, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği bir motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Helvacıoğlu ve eşi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek kaldırımda yürüyen Helvacıoğlu ve ailesine çarpması anı kaydedildi.

Helvacıoğlu yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı

Ünlü oyuncu, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kızı Sora’yı kucağında sıkıca tuttuğu için düşme sırasında başının üzerine düşmesini önledi. Kazada başına aldığı darbe nedeniyle 10-12 dikiş atıldı. Geçmişteki el sinir hasarının yeniden nüksettiğini belirtti.

Eşi Ural Helvacıoğlu de düşme sonucu sakatlık yaşadı.

Helvacıoğlu, kazanın trafik kurallarına uymamanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gösterdiğini belirterek, hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerindeki deliller doğrultusunda kazaya karışan motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.