Süper Lig’de 16 puanla milli araya yenilgisiz giren Göztepe’de, Malcom Bokele, Novatus Miroshi ve İbrahim Sabra milli takımlara davet edildi. Teknik ekip ve taraftarlar sevinçli.

Göztepe’de 3 oyuncu milli takımlara davet edildi

Süper Lig’de evinde RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup ederek milli araya yenilgisiz 16 puanla 3. sırada giren Göztepe, milli takımlarına davet edilen futbolcularıyla teknik ekibi sevindirdi.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon düzenli olarak forma giyen stoper Malcom Bokele, orta saha Novatus Miroshi ve golcü İbrahim Sabra, ülkelerinin milli kadrolarına çağrıldı.

Malcom Bokele (Kamerun) : 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Mauritius ve Angola ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrıldı.

: 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Mauritius ve Angola ile oynanacak maçların aday kadrosuna çağrıldı. Novatus Miroshi (Tanzanya) : 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Zambiya ve İran ile oynanacak dostluk karşılaşmalarının aday kadrosunda yer aldı.

: 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri kapsamında Zambiya ve İran ile oynanacak dostluk karşılaşmalarının aday kadrosunda yer aldı. İbrahim Sabra (Ürdün): Bolivya ve Arnavutluk ile oynanacak dostluk müsabakalarının kadrosunda bulunuyor.

Ayrıca Göztepe’nin yaz döneminde Adana Demirspor’dan transfer ettiği sağ kanat Arda Okan Kurtulan, Arnavutluk Milli Takımı’na davet edildi. Ancak Arda Okan, Süper Lig’de yerli statüsünü korumak ve ileride A Milli Takım’dan gelebilecek olası daveti riske atmamak için daveti kabul etmedi.

Teknik ekip ve taraftar memnun

Göztepe teknik ekibi, milli araya yenilgisiz girmelerinin yanı sıra 3 oyuncusunun milli takımlara çağrılmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyor. Takımın altyapı ve yabancı oyuncu stratejisi açısından da bu durum olumlu olarak değerlendiriliyor.