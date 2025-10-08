Ünlü oyuncu Cemre Baysel, rapçi Blok3 ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, özel hayatına yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Cemre Baysel’den açıklama

Son günlerde Cemre Baysel ile rapçi Blok3 (Hakan Aydın) arasında kısa süreli bir ilişki yaşandığı iddiaları gündeme gelmişti. İkilinin sessiz kalması, söylentilerin yayılmasına neden olmuştu.

Baysel, bu iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, özel hayatıyla ilgili böyle haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti.

Cemre Baysel açıklamasında şunları dile getirdi:

"Şimdiye kadar özel hayatımla gündeme gelmeyi tercih etmedim. Söylenenler gerçeği yansıtmamakla kalmayıp aileme ve özel hayatıma saldırıdır. Ailem meslek hayatımda ve özel hayatımda her zaman yanımda oldu, destek verdiler, köstek olmadılar. Kimseyle bir ilişkim yok, olmadı da. Dolayısıyla söylenenler gibi bir ayrılık da söz konusu değildir. Susmayı tercih ettikçe uzayan ve içinde bulunmaktan rahatsızlık duyduğum bir konu haline geldi. Bu açıklamayı artık son bulacağını umarak yapıyorum."

İddiaların ardından Blok3, sosyal medyada bir dizideki aşk sahnesini paylaşmış, daha sonra paylaşımını silmişti. Rapçi daha sonra “Bence çok iyi şaka yaptım da niye anlamadınız anlamadım” açıklamasında bulunmuştu.

Cemre Baysel, özel hayatıyla ilgili açıklamada kimseye ihtiyaç duymadığını ve ilişkilerinin iddia edildiği gibi olmadığını vurguladı.

Rapçi Blok3’ün sosyal medya paylaşımı, iddiaların yayılmasına neden olmuştu. Ünlü oyuncu, açıklamasında aile değerlerine zarar veren söylentilere karşı tepkisini dile getirdi.