Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 19 Eylül 2025 tarihinde oynanan Göztepe-Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle Göztepe’ye toplam 620 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, bazı tribünlerdeki taraftarların elektronik biletleri bloke edilerek, bir sonraki iç saha maçına girişleri engellendi.

Haber Gövdesi:

Göztepe'ye Çifte Ceza

PFDK, Göztepe'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle kulübü cezalandırdı. 19 Eylül tarihinde oynanan Göztepe-Beşiktaş maçında, Göztepe taraftarlarının sebep olduğu olaylar için kulübe 220 bin TL, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle ise 400 bin TL olmak üzere toplam 620 bin TL para cezası verildi.

Tribün Kapatma ve Elektronik Bilet Blokesi

Göztepe'nin bir önceki maçta yaşanan kötü tezahürat nedeniyle uygulanan ceza, bu kez tribün kapama yaptırımıyla sonuçlandı. PFDK, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan taraftarların bulunduğu tribünlerdeki elektronik biletleri bloke etti. Buna göre, belirli tribünlerdeki taraftarlar bir sonraki iç saha maçında stada giremeyecek.

Blokeli Tribünler:

Avec Kuzey Tribünü: 205, 206, 207, 208

Medicana Doğu Tribünü: 211, 212, 213

Güney Tribünü: 217, 218, 219

Bu bloklarda yer alan taraftarların elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçında geçersiz olacak.

Göztepe'nin Durumu

Göztepe kulübü, yaşanan olayların ardından PFDK kararı hakkında bir açıklama yapmazken, taraftarların bu cezaların ardından nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Kulüp yetkililerinin, taraftarlar ve güvenlik arasında yaşanan gerilimi önlemek adına daha sıkı önlemler alması gerektiği düşünülüyor.