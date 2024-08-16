Uzun süredir forvet arayışlarına devam eden Göztepe forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'yı kadrosuna kattı. 2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Silva’nın Sao Paulo’dan Southampton’a transferi tamamlanmasının ardından sarı kırmızılılara imzayı attı. Brezilyalı sambacı, 2024/2025 sezonu sonuna kadar Göztepe’de forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC'den Southampton FC'ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/25 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir. Juan Santos da Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

🇧🇷2002 doğumlu forvet oyuncusu Juan Santos da Silva'nın Sao Paulo FC’den Southampton FC’ye transferi bugün tamamlanmış olup, 2024/2025 sezonu sonuna kadar kiralık olarak kulübümüze transferi gerçekleşmiştir.



🇧🇷2002-born striker Juan Santos da Silva has today completed a… pic.twitter.com/Imzn4lIMV4 Aliağa FK, yeni sezon formalarını tanıttı August 16, 2024