Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya üzerinden CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik son dönemdeki sert eleştirilere karşı çıktı. Kılıçdaroğlu'na destek veren İnce, kendisine yönelik suçlamalara da cevap vererek, yapılan hakaretlerin "en hafif tabirle ayıp" olduğunu ifade etti.

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan her türlü hakaret ve tehditleri kınadığını belirtti. İnce, uzun yıllar CHP içinde stratejik ve politik mücadeleler verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun çevresinin yanlış yönlendirilmesi gibi konulara değindi. Ancak, bu süreçte kişisel olarak Kılıçdaroğlu'na hakaret etmediğini ve onun da kendisine benzer bir tutum sergilemediğini vurguladı.

"Kılıçdaroğlu, AK Parti ve iktidar tetikçisi"

İnce, Kılıçdaroğlu'na yönelik "AK Parti ve iktidar tetikçisi" şeklindeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun ne AK Parti'nin ne de dış güçlerin adamı olduğunu ifade eden İnce, kendisinin bu tür iddiaları desteklemediğini ve Kılıçdaroğlu'na yapılan haksız eleştirilerin karşısında olduğunu söyledi.

"En hafif tabirle ayıptır"

Sosyal medya paylaşımında, yıllardır Kılıçdaroğlu'na destek veren ve şimdi eleştiren kişilere dikkat çeken İnce, bu kişilerin tutumlarını "en hafif tabirle ayıp" olarak nitelendirdi. İnce, "Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması kabul edilemez" şeklinde konuştu. Bu açıklama, İnce’nin Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilere ve hakaretlere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

"Bana atılan iftiralarla aynı kefede değil"

İnce, Kılıçdaroğlu'na yönelik "sarayın adamı" gibi suçlamaların kendisine atılan iftiralarla aynı kefeye konulmasını kabul etmedi. İnce, bu tür iddiaların doğru olmadığını ve kendisinin daima doğruyu söylediğini belirterek, "Delikanlılık bizde kalsın" diyerek duruşunu savundu. Bu açıklama, İnce'nin politik ve kişisel ilkelerine olan bağlılığını vurguladı.