Yapılan araştırmalar, zeytinyağı, balık, taze sebze, meyve ve et ürünlerini içeren Akdeniz tipi beslenmenin göz rahatsızlıklarını azaltmada önemli rol oynadığını kanıtladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bu beslenme şeklinin yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan sarı nokta hastalığına karşı da koruyucu etkisi olduğunu belirtti.

Akdeniz tipi beslenmenin faydaları

Doç. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Avrupa’da 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaların, Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyduğunu söyledi. Asena, "Zeytinyağı, balık, taze sebze, meyve ve et ürünlerini kapsayan Akdeniz tipi beslenme, göz sağlığını korumak açısından büyük önem taşıyor. Bu besinler, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan ve görme kayıplarına yol açan sarı nokta hastalığını önlemekte etkili. C vitamini ve Akdeniz tipi beslenmenin göz sağlığını koruduğu, yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Her gün bir elma yemek bile sarı nokta hastalığı riskini azaltabilir" dedi.

C vitamini kataraktı önlüyor!

Antioksidan içeren ve C vitamini açısından zengin gıdaların düzenli tüketiminin katarakt oluşumunu önlediğini vurgulayan Asena, İngiltere’de 2 bin 54 ikiz üzerinde 10 yıl süreyle yapılan araştırmaya değindi. Bu araştırmada, düzenli olarak C vitamini alan grupta katarakt oluşumunun %30 oranında azaldığı görülmüştür. "Katarakt oluşumunun %35'i genetik unsurlardan, %65'i ise beslenme, yaş, alkol, sigara tüketimi, şeker hastalığı ve aşırı gün ışığı gibi çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde 60 yaşın üzerindeki her bin kişiden 5'i katarakt ameliyatı olmaktadır. C vitamininin antioksidan özelliği, katarakt oluşumunu önlemektedir" diye ekledi.