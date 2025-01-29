İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılarak gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker adliyeye sevk edildi.

Ankara'da gözaltına alınan Serhan Asker, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında SEGBİS ile ifade verdi. Ankara Adliyesi'ndeki ifadesi sona eren Serhan Asker suçlamaları kabul etmediğini tekrarladı.

İstanbul'daki evinin yakınlarında gözaltına alındıktan sonra Vatan Emniyet'e götürülen Seda Selek ise suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

“İnisiyatif kanal yönetimine aittir”

Seda Selek'e, soruşturma talimatına konu olan 27 Ocak 2025 tarihindeki Halk TV yayınında paylaşımı yapılan ses kaydının bahse konu programa kim ya da kimler tarafından canlı yayında yayınlanmak üzere gönderildiği soruldu. Selek, şu yanıtı verdi:

"Ben canlı yayında olduğum anda rejiden bana sıcak bir gelişme olduğu yönünde kulağıma bir bilgi geldi, bunun dışında daha öncesinde bir bilgim yoktur. Zaten tanzim edilen çözümleme tutanağında 'evet bir ses kaydı olduğunu söylüyorlar, Barış Pehlivan paylaştı herhalde ben de bilmiyorum' şeklindeki ifademden de yayında dinlenen ses kaydı konusunda haberdar olmadığım anlaşılabilecektir. Ben hafta içi her gün 11.00-13.00 saatleri arasında rutin yayın yapmaktayım. Söz konusu ses kaydının moderatörü olduğum program sırasında yayınlanması tamamıyla İBB Başkanı'nın basın açıklamasından hemen sonra bizim yayına girmemizden kaynaklı tesadüfi bir durumdur. Bu da yine söz konusu ses kaydı konusunda herhangi bir bilgimin olmadığının da bir başka göstergesidir. Ayrıca söz konusu ses kaydının haberleştirilmesi benim şahsen karar verebileceğim bir konuda olmayıp bu konuda ki inisiyatif kanal yönetimine aittir."

"Bahse konu programda paylaşımı yapılan ses kaydına dair yukarıda sorulan sorulara cevabınızı verdiniz. Başkaca ifadenize eklemek istediğiniz bir husus var mıdır. Varsa nelerdir" sorusunu gazeteci Selek, "Üzerime atılı olan suçlamayı ben kesinlikle işlemedim. Söz konusu ses kaydının alınması, yayına ulaştırılması ve yayınlanma kararında hiç bir dahlim yoktur. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" diye yanıtladı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıkladı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayımlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Konuyla ilgili, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayımladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği iddiasıyla Barış Pehlivan ve Halk TV yetkilileri hakkında “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma başlatıldı.