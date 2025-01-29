Geçtiğimiz aylarda Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve DEM Parti'nin İmralı sürecini yürüten heyette yer alan Ahmet Türk'ün torunu Hüseyin Reber Türk, şok edici bir saldırıya uğradı. 29 yaşındaki Türk ve yanındaki bir kişi, dün akşam Mersin’de silahlı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı

Olayın ardından ihbar üzerine hızla olay yerine intikal eden sağlık ve güvenlik ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak, ağır yaralanan Hüseyin Reber Türk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis şüphelilerin peşine düştü

Polis, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelilerin kaçtığı bilgisi alınırken, olayın detayları ise soruşturma kapsamında derinlemesine araştırılacak.