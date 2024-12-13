İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen “Tunceli Kültür Buluşmaları” programında sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, konser sırasında Seyit Rıza'nın posterini açıp, övücü ifadeler kullanması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydınlar, gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında Aydın ile konseri düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ifadesi alınacak.

Peki, Pınar Aydınlar kimdir?

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Aydınlar, müzik kariyerinin yanı sıra siyasette de aktif bir figür olarak anılıyor.

Pınar Aydınlar, 12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurum'un Aşkale ilçesinden olan Aydınlar, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak müzik eğitimine adım attı.

Temel Bilimler Bölümü'nden mezun olduktan sonra müziğe olan tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Müzik kariyeri

Pınar Aydınlar, 2003 yılında yayımladığı ilk solo albümü “Türkü Söylemek Lazım” ile müzik dünyasına giriş yaptı. Albüm, onun halk müziği sahnesindeki sağlam yerini pekiştirmesini sağladı.

Ardından, 2007 yılında “Kırmızı Gül” ve 2011 yılında “Mavi Bir Düş” adlı albümleriyle müzik kariyerine devam etti. Bu albümler, hem halk müziği severler hem de eleştirmenler tarafından beğenildi.

Hapis cezası ve yeni soruşturma

2011 yılında bir konserinde söylediği sözlerden dolayı Pınar Aydınlar, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha önce İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, konser sırasında Seyit Rıza'nın posterini açıp, övücü ifadeler kullanması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydınlar, gözaltına alındığını duyurdu.

Aydınlar, “suçu ve suçluyu övmekle” suçlanıyor.

Konseri düzenleyen İBB yetkililerinin ifadesi alınacak. Aydınlar'a soruşturma başlatılmasının ardından İBB tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada “Tunceli Kültür Buluşması'nda, hemşeri derneklerinin belirlediği program kısmında tarafımızca tasvip edilmeyen ve program dahilinde olmayan görüntüler ortaya çıkmıştır. Sahneye çıkan sanatçı Pınar Aydınlar, Tunceli derneklerimizin talebi doğrultusunda ve o sorumlulukta sahneye çıkmıştır. Ancak sahnede söyledikleri ve içinde bulunduğu fiili eylemler, ilgili kişinin kendisine ait olup, tarafımızca kesinlikle tasvip edilmemektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenen 'Memleket Kültür Buluşmaları' illerimizin sivil toplum kuruluşları ve belediyeleri ile ortak olarak organize edilmektedir. Bu etkinliklerde, ülkemizin tüm illeri her hafta ağırlanıp, yemekleri, oyunları, tarihi ve türküleri ile illeri tanıtılmakta hemşerileri ile bir araya gelinmektedir. İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen alanda, sahne programları derneklerimizin talepleri ile oluşturulmakta ve bu konuya belediyemizin müdahalesi/ dahli bulunmamaktadır. 'Tunceli Kültür Buluşmaları' programı da bu minvalde gerçekleşen sayısız memleket buluşmalarından biridir. Tunceli Kültür Buluşması'nda, hemşeri derneklerinin belirlediği program kısmında tarafımızca tasvip edilmeyen ve program dahilinde olmayan görüntüler ortaya çıkmıştır. Sahneye çıkan sanatçı Pınar Aydınlar, Tunceli derneklerimizin talebi doğrultusunda ve o sorumlulukta sahneye çıkmıştır. Ancak sahnede söyledikleri ve içinde bulunduğu fiili eylemler, ilgili kişinin kendisine ait olup, tarafımızca kesinlikle tasvip edilmemektedir. Bu sahne, Türkiye’deki şehirlerimizin gelenek, görenek, kültürlerini yansıtmaları için kurulmuş bir sahnedir. Asıl amacı ve kapsamı dışında bu sahnede herhangi bir siyasi söylemde bulunulması kabul edilemez bir durumdur.”

Aydınlar sahnede “Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız” ifadelerini kullanmıştı.