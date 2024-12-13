Süper Lig’in 16. haftasında Göztepe, pazar günü Mersin’de Hatayspor’a konuk olacak. Bu sezon alt sıralarda yer alan rakiplerine karşı başarılı sonuçlar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Hatayspor’u yenerek Avrupa hedefi doğrultusunda bir engeli daha aşmak istiyor.

Alt sıralara karşı başarı

Göztepe, bu sezon düşme hattı ve alt sıralardaki takımlarla oynadığı maçlarda etkileyici bir performans sergiledi. 19. sıradaki Adana Demirspor’u 3-1, 17. sıradaki Bodrum FK’yı 2-0 yenen İzmir temsilcisi, 16. sıradaki Alanyaspor’la golsüz berabere kaldı. Ayrıca, 15. sıradaki Kayserispor’u 3-0 ve 13. sıradaki Trabzonspor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Hatayspor’la rekabet

Göztepe ile Hatayspor, Süper Lig’de daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Hatayspor 3 galibiyet alırken, Göztepe yalnızca 1 kez sahadan galip ayrıldı. İlk olarak 2020-2021 sezonunda karşılaşan iki ekipten Hatayspor, İzmir’de oynanan maçı 1-0 kazanmış, Göztepe ise Hatay’daki mücadeleyi 3-2 galip tamamlamıştı. 2021-2022 sezonundaki iki maçta ise Hatayspor üstünlüğünü korudu ve Göztepe’yi Gürsel Aksel Stadı’nda 2-0, evinde ise 2-1 mağlup etti.

Göztepe’nin hedefi Avrupa

Avrupa yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan Göztepe, Hatayspor karşısında kazanarak üst sıralara bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Pazar günü saat 16.00’da başlayacak olan maç, her iki ekip için de büyük önem taşıyor.