İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Halk TV spikeri Seda Selek de gözaltına alındı.

Barış Pehlivan ve Serhan Asker'in ardından Seda Selek de gözaltına alındı

Halk TV’de çalışan gazeteci Barış Pehlivan ve kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker’in gözaltına alınmasının ardından, aynı soruşturma kapsamında Halk TV spikeri Seda Selek de gözaltına alındı. Pehlivan’ın, İmamoğlu ile ilgili yaptığı telefon görüşmesinin ardından başlatılan soruşturma, kanal çalışanlarına yönelik genişlemeye devam ediyor.