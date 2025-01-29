İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Barış Pehlivan, programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alındı.

Serhan Asker'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlandığı ve bugün Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Pehlivan ve Selek'in de adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında CHP'ye yönelik soruşturmalarda görev aldığını öne sürdüğü bilirkişinin ismini açıkladı.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu hakkında, "Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık ayrıca, yazılı ve görsel medyada İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişinin ismini 'hedef gösterecek şekilde' yayımlayan basın kurumları hakkında da gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Konuyla ilgili, Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayımladığı ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklayarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf ettiği iddiasıyla Barış Pehlivan ve Halk TV yetkilileri hakkında “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma başlatıldı.