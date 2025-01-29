81 yaşındaki usta oyuncu Müjdat Gezen’in vefat ettiği yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, haberi duyan sevenleri endişeye kapıldı. Gezen’in yakın dostu Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

"Sahtekârlar tiyatromuzun ulu çınarı, sevgili dostum Müjdat Gezen hakkında asılsız söylenti çıkarmış! Az önce kendisiyle konuştum. 'Turp gibiyim ama bu yalanlara üzülüyorum' dedi. Böylece yalancıların mumunu üfleyip söndürmüş oldum." ifadelerini kullandı.

Müjdat Gezen ameliyat olmuştu

Müjdat Gezen'in son dönemde sosyal medyada aktif olmaması, sağlığıyla ilgili spekülasyonları artırdı. Ancak Gezen’in sadece safra kesesi ameliyatı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tiyatromuzun ulu çınarı, varlığını öğrencilerine adayan kadim dostum, sevgili arkadaşım Müjdat Gezen'in safra kesesi başarılı bir operasyonla alındı. Çok şükür durumu gayet iyi." diyerek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti.