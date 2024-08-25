Fransız polisi, Telegram CEO'su Pavel Durov'u Paris'in Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına aldı. Durov, Telegram'ın moderasyon politikasıyla ilgili bir soruşturma kapsamında Cumartesi günü özel jetiyle havalimanına iniş yaptıktan sonra yakalandı. 39 yaşındaki milyarderin hakkında, Telegram'ın suç amaçlı kullanımının önlenmesi konusunda adım atmamakla suçlanarak yakalama emri çıkarıldığı açıklandı. Durov'un bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Durov'un gözaltına alınması sonrası Paris'e bir not gönderdi, ancak Durov'un Fransız vatandaşı olduğunu belirtti. Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Durov'un durumunu Telegram hesabından yorumlayarak, Durov'un "Anavatanı olmadan muhteşem bir şekilde yaşayan parlak bir 'dünya adamı'" olduğunu ancak bu durumun "hesabının tutmadığını" ifade etti.

Pavel Durov'un geçmişi ve Telegram

Pavel Durov, Rusya'da doğdu ve 2006 yılında popüler sosyal ağ Vkontakte'yi kurdu. 2014'te, yönetim değişiklikleri nedeniyle şirketten ayrıldıktan sonra erkek kardeşi Nikolai Durov ile birlikte Telegram'ı kurdu. 2014'te Rusya'dan ayrılan Durov, günümüzde Dubai'de yaşamaktadır ve çifte vatandaşlığa sahiptir. Telegram, dünya genelinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip ve Facebook, WhatsApp gibi platformlarla rekabet ediyor.

Uluslararası endişeler ve destek mesajları

Durov'un gözaltına alınması, Telegram'ın veri güvenliği ve içerik moderasyonu konusunda uluslararası düzeyde artan endişelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği, Telegram'ın kullanım düzeyini incelemeye almıştı ve sosyal medya platformlarının daha sıkı düzenlemelere tabi olabileceği belirtilmişti. Rus iş insanının gözaltına alınmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, Telegram'da yaptığı açıklamada, Durov'un 2018'de Rusya'da çalışmasını "engelleyen" hükümet kararını eleştiren Batılı STK'ların gözaltıyla ilgili sessiz kalıp kalmayacaklarını sorguladı. Ayrıca, sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, Durov'a destek veren mesajlar paylaştı ve #freepavel (Pavel'e özgürlük) etiketiyle, Durov'un geçmişte Twitter'ın Musk tarafından satın alınmasından memnuniyet duyduğunu belirttiği bir TV röportajı bölümünü paylaştı. Musk, "Liberté Liberté! Liberté?" (Özgürlük, Özgürlük, Özgürlük?) şeklinde bir Fransızca paylaşım yaparak karara tepki gösterdi.