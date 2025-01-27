Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarihi Gözcüler Evi'ni sosyal hizmet atölyesi olarak halkın hizmetine sunarak çocuklara yönelik çeşitli eğitim ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Yaratıcı Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Resim, Heykel, Mozaik, Seramik, Ahşap Boyama ve Müzik Atölyesi gibi bir dizi etkinlik ile çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Gözcüler Evi’nde çocuklar için birbirinden farklı atölye çalışmalarına katılmak mümkün. Bu atölyeler sayesinde çocuklar, eğlenceli bir şekilde yeni beceriler kazanırken, aynı zamanda farklı sanat dallarıyla tanışma fırsatı buluyor. Muğla genelinde Menteşe ve Bodrum’daki Çağdaş Yaşam Merkezleriyle birlikte sosyal hizmet atölyelerinin sunduğu eğitimlere toplamda 12.000'den fazla kişi katıldı.

Gözcüler Evi, çocukların yeni favorisi

Muğla'nın en gözde sokaklarından birinde bulunan Gözcüler Evi, özellikle çocuklar için bir cazibe merkezi haline geldi. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, çocukların keyifle oynadığı sek sek oyunu ile Gözcüler Evi yolu renklendi. Minik katılımcılar, resim alanlarından İngilizce sınıflarına kadar çeşitli alanlarda yaratıcılıklarını geliştiriyor.

Minik katılımcılardan Gözcüler Evi’ne övgüler

Minik Deniz Asya, "Buranın resim alanını ve İngilizce sınıfını çok seviyorum. Yollara çizilen desenleri de çok beğendim," derken, Minik Fidan, "Buradaki kedileri ve öğretmenleri çok seviyorum," ifadelerini kullandı.

Atölyeler ücretsiz ve katılım kolay

Resim Öğretmeni Yeşim Yıldız Dönmez, “Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyesi olarak Ağustos’tan bu yana hizmet veriyoruz. Çocuklarımıza hem eğlenceli hem öğretici dersler veriyoruz. Atölyelerimiz tamamen ücretsizdir ve yaş aralıklarına göre farklı dersler sunuyoruz,” dedi.

Başkan Aras: "Çocuklarımız geçmişi ve geleceği bir arada yaşayacak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gözcüler Evi’nin tarihi mirası ve kültürel değerleriyle çocuklara geçmişi tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, “Yeni nesiller, yaşadıkları şehri daha yakından tanıyarak kültürel mirasımız içinde büyüyecekler,” şeklinde konuştu.