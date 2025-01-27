Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçların programını duyurdu. Açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların durumlarının dikkate alındığı belirtilirken, özellikle Galatasaray'ın olası Son 16 Turu'na yükselmesi halinde programda değişiklik yapılabileceği vurgulandı.
Program UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası takvimine göre belirlendi
TFF'nin açıklamasında, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç takvimlerinin dikkate alınarak Süper Lig fikstürünün planlandığı ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray'ın, Son 16 Turu'na doğrudan yükselme ihtimali göz önünde bulundurularak, 23. hafta programında değişiklik yapılabilecektir."
Galatasaray ve Trabzonspor maç saatleri değişebilir
Galatasaray'ın Son 16 Turu'na yükselmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçı olmaması durumunda:
Trabzonspor - Eyüpspor maçı 9 Şubat Pazar, saat 19.00'a,
Galatasaray - Adana Demirspor maçı ise 10 Şubat Pazartesi, saat 20.00'ye alınacak.
Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:
7 Şubat Cuma
20.00 Samsunspor - Atakaş Hatayspor
8 Şubat Cumartesi
16.00 Kayserispor - Konyaspor
19.00 Sivasspor - Beşiktaş
9 Şubat Pazar
13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
16.00 Alanyaspor - Fenerbahçe
19.00 Antalyaspor - Başakşehir
19.00 Galatasaray - Adana Demirspor
10 Şubat Pazartesi
20.00 Bodrum FK - Göztepe
20.00 Trabzonspor - Eyüpspor