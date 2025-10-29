Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı kapsamında İzmir Körfezi'nde "102. Yıl – 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı" düzenlendi. Yarışın startını veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Önümüzdeki yıllarda inşallah sizlerin başlangıcını yaptığı bu güzel etkinliği çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirebiliriz" dedi.

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı kapsamında İzmir'de başlayan 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, kentin dört bir yanında devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi’nde düzenlenen "102. Yıl – 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışı'nın startına katıldı.

Konak İskele'den Bergama Vapuruyla hareket eden Başkan Tugay'a eşi Öznur Tugay eşlik etti.

Toplam yedi kategoride 20 yatın katıldığı yarışmanın başlamasından önce konuşan Başkan Tugay, "Hepinizin bayramı kutlu olsun. Ortaya çıkardığınız bu güzellik için hepinize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıllarda inşallah sizlerin başlangıcını yaptığı bu güzel etkinliği çok daha görkemli bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Tugay, konuşmanın ardından eşi Öznur Tugayle birlikte yarışın startını verdi.

Konak İskele'den başlayan yarışta yatlar, önce Bayraklı ardından Çiğli'ye uzanan güzergahta yarışacak. Yaklaşık 3 saat sürecek yarış, İzmir Marina'da sona erecek.