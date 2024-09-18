Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak, yarın yılın dokuzuncu faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler, bankanın faiz oranlarını sabit bırakacağı yönünde görüş bildiriyor.

Merkez Bankası, en son mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltmiş, ardından bu oranı beş ay boyunca sabit tutmuştu. Ekonomist Volkan Dükkancık, bu ayki toplantıda da faizin sabit kalmasını beklediğini belirterek, "Piyasanın önemli bir çoğunluğu bu görüşü paylaşıyor" dedi.

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunun etkilerini yavaş yavaş göstermeye başladığını ifade ediyor.

Alınan kararlar sayesinde önemli adımlar atıldığını belirten Dükkancık, bu duruşun meyvelerinin görülmeye başlandığını ve Merkez Bankası’nın mevcut politikalarını bir süre daha koruyacağını öngörüyor.

Dükkancık, yarın açıklanacak karar metninde sıkı duruşun sürdürüleceği mesajlarının yer almasını bekliyor. Ancak esas değişikliğin ekim toplantısında geleceğini düşündüğünü belirtti.