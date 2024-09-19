Merkezefendi Belediyesi, 21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Petlas Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 4. Ayak Dendoff Yarışı’na ev sahipliği yapacak. Heyecan dolu bu etkinlik, off-road tutkunlarını Merkezefendi Off Road Pisti’nde buluşturacak.

Yarış tarihleri ve etaplar

Petlas Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Dendoff Yarışı, 21-22 Eylül tarihlerinde Merkezefendi Off Road Pisti’nde gerçekleştirilecek. İlk gün, 21 Eylül’de Mukavamet Etabı seyircisiz olarak başlayacak ve sporcular 12 kilometrelik parkurda mücadele edecek. İkinci gün, 22 Eylül’de saat 12.00’de başlayacak olan Seyirci Etabı’nda ise 6 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşanacak. Merkezefendi Off Road Pisti, geniş bir görüş açısıyla seyircilerin tüm araçları kuş bakışı izlemelerine imkan tanıyacak.

Başkan Doğan'dan davet

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlik öncesinde yaptığı açıklamada, “22 Eylül’de seyirci etabına bütün Merkezefendili, Denizlili ve çevre illerdeki hemşerilerimi davet ediyorum” dedi. Başkan Doğan, yarışların Merkezefendi’nin marka değeri açısından önemli olduğunu belirterek, “Yarışlar, ilçemizin ve ilimizin tanıtımı açısından büyük katkı sağlayacak. Pistimiz ve ekip arkadaşlarımız hazır. Herkesi keyifli ve heyecan dolu bu etkinliğe bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Katılım ve görsellik

Etkinliğe 20’nin üzerinde aracın katılması bekleniyor. Merkezefendi Off Road Pisti’nin Türkiye’nin en iyi pistlerinden biri olduğunu vurgulayan Doğan, pistin görsel olarak oldukça etkileyici olacağını ifade etti. Yarışlar, hem sporcular hem de seyirciler için unutulmaz anlar sunacak.