Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Türkan Şoray, sosyal medya paylaşımıyla adeta gündem oldu. 1960 yılında sinemaya adım atan ve yıllarca Türk sinemasına damgasını vuran Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde 25 kilo verdiğini duyurdu.

Ameliyat oldu

Hande Zeyrek’in haberine göre, Türkan Şoray, yıllardır Cushing Sendromu nedeniyle kilo almıştı. Cushing Sendromu, vücudun fazla kortizon üretmesinden kaynaklanan bir durumdur ve uzun süreli kilo alımına yol açar. Türkan Şoray, geçtiği ameliyat sayesinde bu sendromdan tamamen kurtuldu ve 25 kiloya veda etti.

Sosyal medyada yorum yağmuru

Geçirdiği ameliyat sonrası fit bir görünüme kavuşan 79 yaşındaki usta oyuncu, son paylaşımlarıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, Türkan Şoray’ın son haline beğeni ve yorum yağdırdı. Katıldığı etkinlikte de alkışlarla karşılanan Şoray, yenilenen görüntüsüyle adeta bir dönüşüm yaşadı.