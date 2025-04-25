Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki depremin İzmir'de özellikle zayıf zeminli ilçelerde daha şiddetli hissedildiğini belirtti.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de özellikle zayıf zeminli bölgelerde yoğun bir şekilde hissedildi. Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, bu depremde alüvyon tabakasının etkisiyle İzmir'in kıyı şeridindeki ilçelerde artan şiddeti açıkladı.

Silivri depremi İzmir'de ne kadar hissedildi?

İstanbul'un Silivri ilçesinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem, sadece İstanbul’da değil, İzmir ve çevresinde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Sinancan Öziçer, bu tür depremlerin özellikle alüvyon tabakasının derin olduğu zayıf zeminli bölgelerde daha şiddetli hissetildiğini belirtti.

İzmir'deki en çok etkilenen bölgeler

Öziçer, İzmir’de deprem dalgalarının en çok Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak, Güzelbahçe ve Narlıdere gibi kıyı şeridine yakın ilçelerde hissedildiğini söyledi. Bu bölgelerde alüvyon tabakasının kalın olması nedeniyle deprem etkisi daha güçlü bir şekilde hissedildi.

Zemin büyütmesi etkisi

Depremin İzmir’deki etkilerini açıklayan Öziçer, zemin büyütmesinin en önemli etken olduğunu vurguladı. Alüvyonlu ve suya doygun zeminlerde deprem dalgalarının şiddeti daha fazla artıyor. Bu durum, İzmir’in daha uzak bir mesafede olmasına rağmen depremi daha güçlü hissetmesine neden oldu.

İzmir'deki deprem riskleri ve gelecekteki tehditler

Öziçer, İstanbul'da meydana gelebilecek 7 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremin İzmir’de ciddi riskler yaratabileceğini belirtti. İzmir'de yapılaşmanın büyük kısmı zayıf zeminli bölgelerde olduğu için, küçük bir depremde bile önemli can ve mal kayıpları yaşanabilir.

İzmir’de 6.7 büyüklüğünde bir deprem bile olsa, alüvyon tabakasının derin olduğu bölgelerde büyük hasarlara yol açabilir. Bu nedenle İzmir’de olası bir depremde İstanbul'daki risklerle eşdeğer bir tehlike bulunuyor. Öziçer, bu durumun özellikle panik yaratabileceğine dikkat çekti.

İstanbul'daki depremle İzmir arasındaki farklar

Öziçer, İzmir'in fay yapısı açısından İstanbul kadar büyük depremler üretemeyecek olsa da, yine de zayıf zeminli bölgelerde ciddi riskler olduğunu belirtti. İzmir’de zayıf zeminlerdeki binaların büyük kısmı eski ve miadını doldurmuş durumda, bu da risk oranını arttırıyor.