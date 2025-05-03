Göztepe, Trendyol Süper Lig 34. haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak. İzmir temsilcisi galibiyetle orta sıralardan yukarıya çıkmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00’da deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak. Mücadeleyi Antalya bölgesi hakemlerinden Gökhan Barcın yönetecek.

Göztepe puanını yükseltmek istiyor

Süper Lig'de 8. sırada yer alan Göztepe, 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, Adana deplasmanından üç puanla dönerek ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Ev sahibi Adana Demirspor ise yalnızca 2 galibiyetle ligin son sırasında yer alıyor ve kümede kalma umutlarını matematiksel olarak yitirmiş durumda.

Göztepe’de eksikler dikkat çekiyor

İzmir ekibinde sakatlıklar nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. Sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet’in yanı sıra Juan Santos da Silva, Novatus Dismas Miroshi, İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Kuryu Matsuki ve Malcom Bokele kadroda yer almayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan mücadelede Göztepe sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.