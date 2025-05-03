Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık olağan encümen toplantısı, Nisan ayı meclisinde belirlenen yeni encümen üyelerinin katılımıyla Genel Sekreter Burak Deste başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda belediyenin çeşitli birimlerinden gelen gündem maddeleri değerlendirildi.

Yeni encümen üyeleriyle ilk toplantı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı, 2024 Nisan ayı meclis toplantısında belirlenen yeni üyelerle yapıldı. Genel Sekreter Burak Deste’nin başkanlık ettiği toplantıya encümen üyeleri Yenal Yıldırım, Onursal Sayın, Hasan Hüseyin Namver, Halil Erman Eryılmaz ve Fırat Honoz katıldı.

Toplantıya ayrıca Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Adem Dorukan Duru, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidan, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Özcan Çetin ile ilgili birim personeli de iştirak etti.

Gündem maddeleri karara bağlandı

Toplantıda belediyenin imar, mali işler, emlak ve yazı işleri gibi birimlerinden gelen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Gündem içeriklerinin kamu yararı doğrultusunda detaylı biçimde değerlendirildiği bildirildi.