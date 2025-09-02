Süper Lig’de 8 puanla 3. sırada yer alan Göztepe, milli arada transfer çalışmalarını hızlandırdı. Romulo’nun Leipzig’e gitmesinin ardından Emersonn’un Toulouse’a transferiyle gol hattını boşaltan sarı-kırmızılılar, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu ve Grasshoppers’ta forma giyen Tuğra Turhan’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Ahmed Kutucu kulübeye mahkum

Geçen sezon devre arasında Eyüpspor’dan Galatasaray’a transfer olan 25 yaşındaki Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılılarda sınırlı süre aldı. Genelde yedek kulübesinde bekleyen gurbetçi golcü, bu sezon henüz maçta süre alamadı.

Tuğra Turhan genç yaşına rağmen etkili

Grasshoppers’ta forma giyen 18 yaşındaki Tuğra Turhan, geçen sezon 8 maçta 1 gol attı. İsviçre U17 Milli Takımı’nda da 3 kez görev alan genç forvet, Göztepe’nin ileri hattına genç ve dinamik bir katkı sağlaması bekleniyor.

Romulo Almanya’da hızlı başladı

Göztepe’den 20+5 milyon euro karşılığında Leipzig’e transfer olan Romulo, Bundesliga’da Heidenheim ağlarını havalandırarak takımının 2-0’lık galibiyetinde önemli rol oynadı. Genç Brezilyalı forvetin performansı Alman basınında da geniş yankı buldu.

Emersonn Toulouse’a transfer oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, Emersonn Correia da Silva’nın Fransız kulübü Toulouse’a transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Emersonn’a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.