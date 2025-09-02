Türkiye, Eylül ayında yoğun bir ekonomi gündemi ile karşı karşıya. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ağustos ayı dış ticaret verilerini 3 Eylül’de açıklayacak. Aynı gün TÜİK de enflasyon rakamlarını paylaşacak. Piyasalar ayrıca Merkez Bankası faiz kararına ve Orta Vadeli Program (OVP) detaylarına odaklanacak.

Ağustos dış ticaret verileri

  • İhracat temmuz ayında yıllık bazda yüzde 11 artarak 25 milyar dolar oldu.

  • Ocak-temmuz dönemi ihracatı 156,4 milyar dolar, son 12 aylık ihracat ise 269,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

  • Dış ticaret rakamları, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Sakarya’da açıklanacak.

Enflasyon verileri yarın açıklanıyor

  • Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak.

  • Temmuzda TÜFE aylık yüzde 2,06, Yİ-ÜFE yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olmuştu.

  • Ekonomistlerin ağustos ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,79, yıllık enflasyon beklentisi yüzde 32,63 olarak öngörülüyor.

Faiz kararı 11 Eylül'de açıklanacak

  • Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 11 Eylül’de toplanacak ve faiz kararını açıklayacak.

  • Temmuz ayı sanayi üretim endeksi 10 Eylül’de kamuoyuna duyurulacak. Haziranda sanayi üretimi aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 8,3 artmıştı.

Cari İşlemler ve Bütçe Verileri

  • Temmuz ödemeler dengesi 12 Eylül’de açıklanacak; haziran ayında cari açık 2,006 milyar dolar, altın ve enerji hariç fazla 2,579 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

  • Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayı için 15 Eylül’de açıklanacak.

    Euro, Türk Lirası karşısında tarihi rekoru kırdı
  • Konut satışları ve iş gücü verileri ise sırasıyla 16 ve 30 Eylül’de duyurulacak.

Orta Vadeli Program (OVP) ve 2026 Bütçesi

  • OVP ile 2026-2028 dönemi büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge hedefleri belirlenecek.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayının ilk haftasında OVP’nin kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

  • 2026 yılı bütçe teklifi 17 Ekim’de TBMM’ye sunulacak.