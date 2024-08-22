Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu karşılaşma, yarın saat 21.00'de başlayacak. İki takım da bu sezonki ilk galibiyetlerini almayı hedeflerken, Göztepe şu anda 2 puanla 11. sırada, Alanyaspor ise 1 puanla 15. sırada bulunuyor.

Karşılaşmanın hakemi Rize bölgesinden

Karşılaşmayı Rize bölgesi hakemlerinden Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını Murat Altan ve Özcan Sultanoğlu yapacakken, dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu görev alacak.

Lis belgeler yetişirse kalede

Göztepe'de sakatlığı bulunan kaleci Arda ve orta saha oyuncusu Matsuki bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte, yeni transfer edilen Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in belgelerinin yetişmesi durumunda Alanyaspor'a karşı kaleyi koruması bekleniyor.

Son 5 karşılaşmada iki takım birer galibiyet alırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım da bu maçta galibiyet serisine başlamak için sahaya çıkacak.