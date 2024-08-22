İzmir'in tarihe geçen büyük yangınının izlerini silmek ve afet bölgesinde umut ışığı olmak amacıyla Karşıyaka Belediyesi, Sancaklı Mahallesi'nde “Sokak Senin” etkinliği düzenledi. Başkan Yıldız Ünsal’ın liderliğinde gerçekleştirilen etkinlik, felaketin ardından mahalle sakinlerine moral ve destek sağladı.

Felaketin ardından gelen umut

Geçtiğimiz hafta yaşanan büyük orman yangınının ardından, Sancaklı Mahallesi’nde düzenlenen etkinlik, Karşıyaka Belediyesi’nin çocuklara ve ailelere verdiği desteklerin bir parçası oldu. Sancaklı Köy Meydanı'nda yapılan etkinlik, mahalle sakinleri için bir umut kaynağı oldu ve felaketin yaralarını sarmak adına önemli bir adım attı.

Renkli etkinliklerle neşeli anlar

Meydanda çocuklar, çeşitli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı. İkram edilen atıştırmalıklar eşliğinde düzenlenen spor etkinlikleri, yüz boyama, takı yapım atölyeleri ve doğa temalı tiyatro gösterisi ile çocuklar keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, köpük gösterisi ve geleneksel çocuk oyunları etkinliğe renk kattı. Etkinlik sonunda, çocuklara top ve oyuncak hediye edilerek, günün anısına küçük bir hatıra bırakıldı.

Başkan Ünsal’dan birlik ve dayanışma mesajı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, “Sancaklı Mahallemizde vatandaşlarımızla çok sıcak bir buluşma gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sokakta özgürce oyunlar oynaması, keyifli sohbetler ve sevgi dolu anlar yaşanması, hepimize moral verdi. Endişe yerine neşe görmek umutlarımızı büyüttü. Bu zor günleri dayanışma içinde atlatacağız” dedi.

Sancaklı'da yaşananların ardından sosyal dayanışmanın gücü

Etkinlik, sadece çocuklara moral vermekle kalmadı; aynı zamanda mahalle sakinlerine felaket sonrası toparlanma sürecinde destek olmayı amaçladı. Başkan Ünsal ve ekibinin özenle hazırladığı etkinlik, yerel dayanışmanın ve toplumsal desteğin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.