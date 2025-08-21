Türkiye Basketbol Ligi (TBL) ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, hem yerli hem de yabancı takviyelerle takımın rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Başantrenör Rüçhan Tamsöz, basın mensuplarıyla Gürsel Aksel Stadyumu’nda bir araya gelerek sezon hedeflerini paylaştı.

İç ve Dış Saha Maçlarında Hedef Zafer

Tamsöz, “Kendi sahamızdaki bütün maçları kazanmak isteyeceğiz. Deplasmandakileri de kazanmak istiyoruz. Kazandığımız maçlarda evimizi önce cehenneme sonra cennete çeviriyoruz. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor” dedi. Tecrübeli oyuncular ve genç kadronun uyum içinde çalıştığını belirten Tamsöz, sürdürülebilir bir başarı hedeflediklerini söyledi.

Altyapıya Önem Veriliyor

Başantrenör, altyapıya yönelik hamlelerin başladığını vurguladı. “Genç oyuncuları yapının içine katıyoruz. Altyapıdan gelen oyuncu sayısını artırarak, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak istiyoruz” dedi. Takımın, yeni transferlerle ve mevcut oyuncularla yavaş yavaş uyum sağladığını ifade etti.

Hazırlık Turnuvaları ve Yoğun Çalışma

Tamsöz, hazırlık sürecinin yoğun geçtiğini belirterek, önümüzdeki haftadan itibaren hazırlık turnuvaları ve maçlarla takımın performansını daha net göreceklerini açıkladı. “Amacımız tüm oyuncuları sürece dahil ederek, takım hikayesini olabildiğince yukarı taşımak” dedi.

Yönetimden Açıklamalar

Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy, “Bu ligin kuralları ve yapısı çok farklı. Yabancı ve tecrübeli oyuncuları bu ligdeki rekabet için tercih ettik” açıklamasında bulundu. Onursal Başkan Mehmet Sepil ise, basketbolda yapılanmanın sürdüğünü ve en üst seviyeye çıkmak için gerekli adımları attıklarını belirtti.