Aydın’da yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında 74 yaşındaki Sultan Derik hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Feci anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Denizli-Aydın kara yolu Umurlu Hal Kavşağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Derik (74) ile yanında bulunan Ü.Y. (60), B.S. (26) yönetimindeki 09 ANP 800 plakalı motosikletin çarpması sonucu yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Ü.Y’ye ise aynı yönden gelen B.Ç. (38) idaresindeki 09 KR 768 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan Sultan Derik Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet sürücüsü B.S. ile yaralı Ü.Y’nin sağlık durumlarının ise hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde motosikletin Sultan Derik’e çarptığı, hemen ardından otomobilin Ü.Y’ye vurduğu anlar açıkça görülüyor.