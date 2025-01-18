Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Göztepe kendi evinde son zamanlardaki güçlü performansını göstererek 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Göztepe'nin hedefi evinde 3 puanı kazanmak

Göztepe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 31 puanla 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak, son zamanlarda gösterdiği formunu sürdürüp bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Antalyaspor'un deplasmanda galibiyeti arıyor

Antalyaspor ise son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Deplasmanda 3 puanı kazanmayı amaçlayan Antalyaspor, teknik direktör Alex de Souza'nın ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Göztepe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 19 Ocak 2025, Pazar

Saat: 13.30

Kanal: beIN Sports 1

Stadyum: Göztepe Gürsel Aksel Stadı

Hakem: Çağdaş Altay

Yan Hakemler: Bilal Gölen, Murat Altan