İstanbul'da üç katlı otelde çıkan yangında üç kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Polis otel işletmecisi iki kişiyi gözaltına aldı.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı. Üç katlı otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan beş kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Vücutlarında yanık olduğu belirlenen üç kişi ve dumandan etkilenen iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan üçü hayatını kaybetti.

Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü. Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.