Süper Lig'in 2025 sezonunda Göztepe, Başakşehir ile pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Ancak Göztepe, önemli oyuncularından Junior Olaitan ve Ogün Bayrak'tan yoksun olacak. Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Avrupa yolunda kritik bir engeli aşmayı hedefliyor.

Göz-Göz, 5 Başakşehir maçının 4'ünü kazandı

Göztepe, son yıllarda Başakşehir’e karşı büyük bir üstünlük kurdu. 2021 yılından itibaren oynanan 5 lig maçının 4'ünü kazanan Göz-Göz, sadece 1 mağlubiyet aldı. İlk zaferi 14 Şubat 2021’de Başakşehir'i 2-1 yenerek kazandı. Ardından 2021-2022 sezonunda hem içeride hem de dışarıda Başakşehir'i mağlup etti. Göztepe, iki maçı da 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Geçen sezonun rövanşında 4-1'lik galibiyet

Geçen sezonun ilk devresinde Göztepe, Başakşehir’e deplasmanda 4-1'lik bir mağlubiyet aldı. Ancak rövanş maçında, Gürsel Aksel Stadı’nda Başakşehir’i aynı skorla 4-1 mağlup etti ve bu sezonun en önemli zaferlerinden birini elde etti.

Pazar günü oynanacak mücadelede, Göztepe’de sakatlıkları devam eden sağ bek Ogün Bayrak ve Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan forma giyemeyecek. Göztepe, Avrupa hedefi doğrultusunda zorlu rakibi Başakşehir karşısında galibiyet arayacak.

Başakşehir maçının Göztepe için büyük önemi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa yolunda büyük bir engel olan Başakşehir’i geçerek puan farkını açmak istiyor. Ancak sakatlıklar, teknik kadroyu zorlayacak gibi görünüyor.