İzmir’de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, özellikle Bornova ilçesinde yolların göle dönmesine neden oldu. Suyla kaplı sokak ve caddelerde sürücüler ve vatandaşlar güçlükle ilerledi.



Sürücüler ve Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından başlayan sağanak, sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürdü. Bornova’da birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Sürücüler araçlarını zor kullanırken, vatandaşlar ise yollarda dikkatli ilerlemek zorunda kaldı.

Duyarlı Belediye Otobüsü Şoförü

Bornova Mevlana Mahallesi’nde, su birikintisi nedeniyle otobüse binmekte zorlanan bir kadına belediye otobüsü şoförü yardım etti. Şoför, otobüsü kaldırıma yanaştırarak kadının güvenli bir şekilde araca binmesini sağladı. Ayrıca yolun karşısına geçmek isteyen bir kedi, su birikintisine girdi ancak yüzerek geri çıktı.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi

Naldöken Mahallesi sakinlerinden Rıza Pırgöçgen, “Çocuğu geçiremedim, okula götüremedim. 20 seneden beri mahalle bu halde” diyerek durumu anlattı. Hüseyin Gürpınar ise, “Çocuklar çukura düşecek, arabaların üstüne basıp geçeceğiz. Üstümüz ıslanıyor ama yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Yağışın Devam Etmesi Bekleniyor

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı. Vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.