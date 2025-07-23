Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen Göztepe Basketbol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9 oyuncusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılan isimler arasında geçen sezonun kadrosundan önemli oyuncular yer alıyor.



Yükselişin ardından kadro değişikliği

2023-2024 sezonunda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Göztepe Basketbol, sezon sonunda final grubuna kalmayı başarmış ve bir üst lige, Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselmişti. Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu öncesinde kadro yapılanmasına giderek önemli bir adım attı.

Kulüpten veda açıklaması

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

“Katkıları için teşekkür ederiz”

Göztepe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüzün 100. yılında elde edilen Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselme başarısında önemli pay sahibi olan değerli oyuncularımıza emekleri ve katkıları için yürekten teşekkür ederiz. Şanlı formamızı taşıyan tüm oyuncularımıza kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.