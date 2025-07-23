Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda toplam 5 bin 780 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Şüpheliler suçüstü yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucu E.S. ve M.E.T. isimli şahısların motosikletle sentetik hap satışı yaptıklarını tespit etti. Suçüstü yakalanan şüphelilerin motosikletinde yapılan aramada bin 468 adet sentetik hap ele geçirildi.

Soruşturma genişletildi, yeni adresler belirlendi

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.S. ve M.E.T. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen O.D. (35) isimli şahsı da takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bulunan toplam 4 ev ve iş yerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Bu adreslerde 3 bin 36 adet sentetik hap ele geçirildi.

Para ve dijital materyallere el konuldu

Ayrıca aramalarda 29 bin 700 TL nakit para ve 2 cep telefonuna el konuldu. Gözaltına alınan E.S. (43) ve O.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

20 Temmuz’daki baskında 3 kişi daha tutuklandı

Aynı soruşturma kapsamında 20 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonlarda, M.T., İ.T. ve B.U. isimli şahıslara ait iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu adreslerde bin 276 adet sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli de işlemlerinin ardından tutuklandı.