Göztepe ile Beşiktaş 19 Nisan’da Süper Lig’de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve tüm detaylar haberimizde!

Göztepe vs Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Göztepe ile Beşiktaş, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe-Beşiktaş maçı yayın bilgileri

Bein Sports 1: Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

Göztepe-Beşiktaş maçı detayları

Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi

Saat: 19:00

Stad: Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Amedspor vs Çorum FK maçı saat kaçta hangi kanalda?