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Bein Sports 3: Digiturk 79. kanal, Kablo TV 234. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Newcastle, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Birmingham'daki Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect platformlarından canlı yayınlanacak.

Aston Villa ile Newcastle 19 Nisan’da Premier Lig’de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve izleme detayları haberimizde!

Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Monza vs Napoli maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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