Aston Villa ile Newcastle 19 Nisan’da Premier Lig’de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve izleme detayları haberimizde!
Aston Villa vs Newcastle maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Newcastle, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Birmingham'daki Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30’da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect platformlarından canlı yayınlanacak.
Aston Villa-Newcastle United maçı yayın bilgileri
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Bein Sports 3: Digiturk 79. kanal, Kablo TV 234. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır.
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Bein Sports beIN Connect: İnternet üzerinden şifreli yayın sunmaktadır.
Aston Villa-Newcastle United maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 19:30
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Stad: Villa Park Stadyumu, Birmingham