Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dar alanda oyun oynayarak takım oyununu güçlendirmeye çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde ise takım, savunma ve hücum varyasyonları üzerinde yoğunlaştı. Bu çalışmalarla Göztepe, Beşiktaş karşısında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Teknik ekip, oyuncularını zorlu maça en iyi şekilde hazırlamak için tüm detayları inceledi.

Göztepe, Beşiktaş’ı 19 Eylül Cuma günü saat 20.00’de evinde konuk edecek. Taraftarlar, bu önemli mücadelede takımını yalnız bırakmayacak. Göztepe, ligdeki hedefleri doğrultusunda Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.